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Палкін: Як учасники Ліги чемпіонів, ми повинні зіграти свою роль

Гендиректор Шахтаря відреагував на старт клубу у новому сезоні Ліги чемпіонів.
Сьогодні 18:02 198 0
Палкін: Як учасники Ліги чемпіонів, ми повинні зіграти свою роль
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Bild.

Шахтар має продовжувати розповідати історію цієї війни в Україні і збираємо пожертви.

Про це розповів гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Було і є важливо показати всьому світу, Путіну і російському народу, що Україна та український футбол живі, і що ми теж не здаємося. Як учасники Ліги чемпіонів, ми повинні зіграти свою роль: продовжуємо розповідати історію цієї агресивної війни і збираємо пожертви, допомагаємо з податками з трансферних платежів.

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Після цього ми думаємо про спортивні успіхи. Під час війни кожен зобов'язаний допомагати Україні, хай там що. І якщо всі так зроблять, то ми виграємо цю війну", – сказав Палкін.

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