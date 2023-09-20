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Маркевич: У Шахтаря немає "козирів"

Мирон Маркевич прокоментував гру Шахтаря
Сьогодні 15:40 383 0
Маркевич: У Шахтаря немає "козирів"
Getty Images
#Шахтар, #Мирон Маркевич

Джерело - Sport.ua.

Шахтар нічого не зможе протиставити лідерам групи Ліги чемпіонів - Барселоні та Порту.

Про це розповів тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Ще перед матчем з Порту я в коментарі одному з ваших колег сказав, що «гірники» у кращому випадку посядуть третє місце в своїй групі. І не тому, що серед опонентів топові Барселона і Порту. Просто рівень підготовки футболістів Шахтаря не дозволяє сподіватися на більше.

Я не збираюся аналізувати рішення свого колеги з Шахтаря. Зрештою, саме він відповідає за результат. Але заради справедливості слід сказати, що Патрік ван Леувен тільки на початку шляху. Поки ж нідерландському фахівцю можна лише поспівчувати. Адже награвався один склад, а потім пішли травми, дискваліфікації і все довелося розпочинати спочатку.

Ти награєш одну схему, здавалося, є зрушення, а дитяча помилка Сікана, що призвела до другого пропущеного м'яча, все зводить нанівець. До речі, в цьому ігровому епізоді в Сікана було кілька варіантів, але він обрав найгірший, зробивши передачу через центральну частину поля. Що це не варто робити, вчать іще в початкових групах ДЮСШ. Як кажуть, маємо те, що маємо.

Доводиться констатувати, що в Шахтаря нинішнього зразка немає «козирів», які б дозволяли чинити опір фаворитам групи – Барселоні та Порту. За винятком хіба що воротаря, інші позиції викликають занепокоєння. Звісно, це все на тлі Ліги чемпіонів, бо в УПЛ цього виконавчого рівня ще вистачає, аби бути на видноті. Але ж завжди хочеться більшого", - відзначив Маркевич.

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