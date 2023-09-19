Ізраїльський клуб намагався придбати Піхальонка

Хапоель зробив офіційну пропозицію Дніпру-1

Ізраїльський Хапоель Беер-Шева робив спробу підписати півзахисника збірної України та Дніпра-1 Олександра Піхальонка наприкінці літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє FCDNIPRO.

Клуб зробив офіційну пропозицію щодо 26-річного гравця, але через нестачу часу не встиг просунутись у переговорах з дніпрянами.

Зазначається, що Хапоель Беер-Шева - не єдиний ізраїльський клуб, який цікавиться Піхальонком. Взимку очікується боротьба за підписання українця.

В цьому сезоні Олександр Піхальонок провів 10 матчів за Дніпро-1, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. На жаль, це не допомогло команді вийти в груповий етап єврокубків.