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Ізраїльський клуб намагався придбати Піхальонка

Хапоель зробив офіційну пропозицію Дніпру-1
Сьогодні 17:56 179 0
Ізраїльський клуб намагався придбати Піхальонка
#СК Дніпро-1, #Олександр Піхальонок

Джерело - sport.ua.

Ізраїльський Хапоель Беер-Шева робив спробу підписати півзахисника збірної України та Дніпра-1 Олександра Піхальонка наприкінці літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє FCDNIPRO.

Клуб зробив офіційну пропозицію щодо 26-річного гравця, але через нестачу часу не встиг просунутись у переговорах з дніпрянами.

Зазначається, що Хапоель Беер-Шева - не єдиний ізраїльський клуб, який цікавиться Піхальонком. Взимку очікується боротьба за підписання українця.

В цьому сезоні Олександр Піхальонок провів 10 матчів за Дніпро-1, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. На жаль, це не допомогло команді вийти в груповий етап єврокубків.

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