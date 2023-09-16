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Піолі: Мене не хвилюють поразки в попередніх дербі

Стефано Піолі прокоментував матч проти Інтера
Сьогодні 10:10 154 0
Піолі: Мене не хвилюють поразки в попередніх дербі
Фото - Getty Images
#Інтер, #Мілан

Джерело - Sky Sport.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі не зважає на невтішну статистику очних матчів перед дербі проти Інтера.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Мені все одно, минуле не має значення. Мене не хвилюють поразки в попередніх дербі. Я думаю про завтрашній день. Я зацікавлений у тому, щоб команда була здатна знаходити рішення, грати у свій футбол та ставити суперника в складне становище", - сказав Піолі.

Нагадаємо, у кожному з чотирьох попередніх дербі Мілана тріумфував Інтер.

Раніше Жіру готовий зіграти у дербі з Інтером.

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