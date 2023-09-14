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Едмар: В УПЛ майже всі команди можуть перемогти та втратити очки

Едмар прокоментував матч із Зорею в 7-у турі УПЛ
Сьогодні 15:16 177 0
Едмар: В УПЛ майже всі команди можуть перемогти та втратити очки
#Едмар, #Металіст 1925, #Зоря Луганськ

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Металіст 1925 не є фаворитом у матчі 7-го туру УПЛ із Зорею.

Про це заявив в.о. тренера харків'ян Едмар.

"Зараз так не можна сказати. Особливо в чемпіонаті України, де майже всі команди можуть перемогти та втратити очки в будь-якому матчі, створити несподіванку. Тому Зоря завжди буде Зорею. Треба поважати суперників у будь-якій ситуації. Ми готуємося дуже серйозно до цього протистояння, вивчаємо суперника. Ближче до матчу вже будемо готовими", - сказав Едмар.

Раніше Металіст 1925 підписав Борячука.

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