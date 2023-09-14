Едмар: В УПЛ майже всі команди можуть перемогти та втратити очки

Металіст 1925 не є фаворитом у матчі 7-го туру УПЛ із Зорею.

Про це заявив в.о. тренера харків'ян Едмар.

"Зараз так не можна сказати. Особливо в чемпіонаті України, де майже всі команди можуть перемогти та втратити очки в будь-якому матчі, створити несподіванку. Тому Зоря завжди буде Зорею. Треба поважати суперників у будь-якій ситуації. Ми готуємося дуже серйозно до цього протистояння, вивчаємо суперника. Ближче до матчу вже будемо готовими", - сказав Едмар.