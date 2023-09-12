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Рух-2 у меншості здолав Локомотив у 7 турі Другої ліги

Сьогодні 16:25 150 0
Рух-2 у меншості здолав Локомотив у 7 турі Другої ліги
#Локомотив, #Рух-2

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги дубль львівського руху здолав київський Локомотив.

Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

Львівська команда на 51-ій хвилині матчу залишилася у меншості - Карабін отримав друге попередження. По при гру у меншості через шість хвилин саме Рух-2 вийшов вперед. Гол Непейпієва став єдиним у матчі.

Чемпіонат України - Друга ліга
12 вересня, 7 тур

Локомотив (Київ) - Рух-2 (Львів) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 57 Непейпієв (пен.)

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