Миколенко може покинути Евертон

Український захисник може змінити клуб

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко може покинути свою нинішню команду.

Про це повідомляє видання Goodison News з посиланням на журналіста Пола Брауна.

Головний тренер клубу Шон Дайч надає перевагу використанню зліва 38-річного Ешлі Янга або 21-річного Нейтана Паттерсона. Цікаво, що другий гравець номінально є правим захисником.

24-річний Віталій Миколенко перейшов у Евертон взимку 2022 року. В цьому сезоні на його рахунку лише 1 гра в кубку англійської ліги.

Раніше вінгер Евертона перейшов у Аль-Іттіфак.