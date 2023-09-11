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Миколенко може покинути Евертон

Український захисник може змінити клуб
Сьогодні 16:08 619 0
Миколенко може покинути Евертон
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко може покинути свою нинішню команду.

Про це  повідомляє видання Goodison News з посиланням на журналіста Пола Брауна.

Головний тренер клубу Шон Дайч надає перевагу використанню зліва 38-річного Ешлі Янга або 21-річного Нейтана Паттерсона. Цікаво, що другий гравець номінально є правим захисником.

24-річний Віталій Миколенко перейшов у Евертон взимку 2022 року. В цьому сезоні на його рахунку лише 1 гра в кубку англійської ліги.

Раніше вінгер Евертона перейшов у Аль-Іттіфак.

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