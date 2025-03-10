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На контракті два гравці: клуб Першої ліги знімається з чемпіонату України через фінансові проблеми

Олександр Булава — 10 березня 2025, 23:15
На контракті два гравці: клуб Першої ліги знімається з чемпіонату України через фінансові проблеми
ФСК Маріуполь

Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що команда зніметься з чемпіонату Першої ліги через фінансові труднощі.

Цитує наставника Sport.ua.

"Буду лаконічним. Так і не знайшлося охочих підставити нам плече. Поки що на контракті залишилися тільки два гравці, решта – працевлаштувалися в інших командах.

Учора розмовляв із клубним керівництвом. Як мене поінформували, 11 березня буде надіслано офіційний лист в УАФ і ПФЛ про зняття Маріуполя з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати підтримки немає сенсу", – сказав Краснопьоров.

Нагадаємо, першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда мала боротися за виживання.

Зауважимо, що у жовтні 2024 року Маріуполь припинив співпрацю із титульним спонсором криптобіржею Kyrrex.

Краснопьоров Чемпіонат України, Перша ліга ФСК Маріуполь

Краснопьоров

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