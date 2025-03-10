На контракті два гравці: клуб Першої ліги знімається з чемпіонату України через фінансові проблеми
Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що команда зніметься з чемпіонату Першої ліги через фінансові труднощі.
Цитує наставника Sport.ua.
"Буду лаконічним. Так і не знайшлося охочих підставити нам плече. Поки що на контракті залишилися тільки два гравці, решта – працевлаштувалися в інших командах.
Учора розмовляв із клубним керівництвом. Як мене поінформували, 11 березня буде надіслано офіційний лист в УАФ і ПФЛ про зняття Маріуполя з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати підтримки немає сенсу", – сказав Краснопьоров.
Нагадаємо, першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда мала боротися за виживання.
Зауважимо, що у жовтні 2024 року Маріуполь припинив співпрацю із титульним спонсором криптобіржею Kyrrex.