На контракті два гравці: клуб Першої ліги знімається з чемпіонату України через фінансові проблеми

Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що команда зніметься з чемпіонату Першої ліги через фінансові труднощі.

Цитує наставника Sport.ua.

"Буду лаконічним. Так і не знайшлося охочих підставити нам плече. Поки що на контракті залишилися тільки два гравці, решта – працевлаштувалися в інших командах.

Учора розмовляв із клубним керівництвом. Як мене поінформували, 11 березня буде надіслано офіційний лист в УАФ і ПФЛ про зняття Маріуполя з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати підтримки немає сенсу", – сказав Краснопьоров.