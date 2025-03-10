Лаціо та Удінезе розписали мирову у 28 турі Серії А
У заключному поєдинку 28-го туру Серії А сезону-2024/25 Лаціо вдома зіграв внічию з Удінезе.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами у першому таймі. На м'яч Флоріана Товена "орли" відповіли влучним ударом Алессіо Романьйолі.
Чемпіонат Італії – Серія А
28 тур, 10 березня
Лаціо – Удінезе 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 22 Товен, 1:1 – 32 Романьйолі
Лаціо тепер має 51 бал та займає п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Римляни втратили можливість обійти Ювентус, який напередодні зазнав розгромної поразки від Аталанти та з 52 очками йде четвертим. В Удінезе 40 пунктів та 10-те місце.
Лідером таблиці є Інтер – 61 бал, Наполі з 60 очками розташувався на другій сходинці.