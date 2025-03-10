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Лаціо та Удінезе розписали мирову у 28 турі Серії А

Олександр Булава — 10 березня 2025, 23:41
Лаціо та Удінезе розписали мирову у 28 турі Серії А

У заключному поєдинку 28-го туру Серії А сезону-2024/25 Лаціо вдома зіграв внічию з Удінезе.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами у першому таймі. На м'яч Флоріана Товена "орли" відповіли влучним ударом Алессіо Романьйолі.

Чемпіонат Італії – Серія А
28 тур, 10 березня

Лаціо – Удінезе 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Товен, 1:1 – 32 Романьйолі

Лаціо тепер має 51 бал та займає п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Римляни втратили можливість обійти Ювентус, який напередодні зазнав розгромної поразки від Аталанти та з 52 очками йде четвертим. В Удінезе 40 пунктів та 10-те місце.

Лідером таблиці є Інтер – 61 бал, Наполі з 60 очками розташувався на другій сходинці.

Лаціо Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе

Лаціо

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