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ПСЖ має намір повернути Меньяна та готовий віддати Доннарумму

Енріке хоче мати воротаря, який добре грає ногами
Сьогодні 15:39 271 0
ПСЖ має намір повернути Меньяна та готовий віддати Доннарумму
#Доннарумма, #Мілан, #ПСЖ, #Майк Меньян

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ розглядає можливість повернення в команду свого колишнього голкіпера Майка Меньяна.

Про це повідомляє журналіст Алессандро Скьявоне.

Головний тренер команди Луїс Енріке хоче мати воротаря, який добре грає ногами.

Розглядається варіант його обміну на Джанлуїджі Доннарумму з доплатою. Італієць перейшов у ПСЖ саме з Мілана.

Раніше ПСЖ відмовився від підписання Грізманна.

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