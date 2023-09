ПСЖ має намір повернути Меньяна та готовий віддати Доннарумму

ПСЖ розглядає можливість повернення в команду свого колишнього голкіпера Майка Меньяна.

Про це повідомляє журналіст Алессандро Скьявоне.

Головний тренер команди Луїс Енріке хоче мати воротаря, який добре грає ногами.

Розглядається варіант його обміну на Джанлуїджі Доннарумму з доплатою. Італієць перейшов у ПСЖ саме з Мілана.

