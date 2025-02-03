Визначився транслятор фінальних матчів відбору збірної України на Євробаскет-2025

Визначились транслятори матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2025.

Про це повідомляє ФБУ.

Поєдинки національної команди можна буде переглянути на телеканалах XSPORT та Суспільне Спорт. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Наступними суперниками збірної України стануть Португалія (6 лютого) та Північна Македонія (9 лютого).

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На цей час українки посідають третє місце групи G, вигравши один з чотирьох матчів.

Зазначимо, що на Євробаскет-2025 вийдуть переможці 8 груп, а також чотири найкращі команди, що посіли другі місця в своїх квартетах.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу пройде влітку цього року в Чехії, Німеччині, Італії та Греції. Кожна з країн прийматиме поєдинки однієї з чотирьох груп фінальної частини турніру. Усі матчі плейоф проходитимуть в Греції.