Друга Роналду, який був чемпіоном світу з кікбоксингу, заарештували за домашнє насильство

Колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Бадра Харі, який є близьким другом відомого футболіста Кріштіану Роналду, заарештували за домашнє насильство.

Про це повідомляє NLtimes.nl.

Поліція Амстердама підтвердила, що 40-річний житель міста був затриманий у зв'язку з нападом на свою колишню дівчину.

Боєць залишається під вартою, поки поліція розслідує справу. У минулому Харі брав участь у кількох насильницьких інцидентах.

Його найпомітніша судимість була за напад на бізнесмена Коена Еверінка в 2012 році. За даними Нідерландського інституту судової експертизи, сила ударів і ногою була порівнянна з ударом коня або зіткненням автомобіля. У 2017 році Харі був засуджений до двох років позбавлення волі з виправним терміном на десять місяців.

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Під час справи Еверінка в суді також висувалися звинувачення в насильстві проти тодішньої колишньої дівчини Харі Рози. Хоча Роза не висувала звинувачень, текстові повідомлення, які вона надсилала подрузі, були використані як доказ.

За кар'єру Бадр провів 126 кікбоксерських поєдинків, у яких здобув 106 перемог (92 КО).

Нагадаємо, британський боксер Джон Куні потрапив до реанімації після бою, в якому нокаутом програв свій чемпіонський титул.