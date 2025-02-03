Друга Роналду, який був чемпіоном світу з кікбоксингу, заарештували за домашнє насильство
Колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Бадра Харі, який є близьким другом відомого футболіста Кріштіану Роналду, заарештували за домашнє насильство.
Про це повідомляє NLtimes.nl.
Поліція Амстердама підтвердила, що 40-річний житель міста був затриманий у зв'язку з нападом на свою колишню дівчину.
Боєць залишається під вартою, поки поліція розслідує справу. У минулому Харі брав участь у кількох насильницьких інцидентах.
Його найпомітніша судимість була за напад на бізнесмена Коена Еверінка в 2012 році. За даними Нідерландського інституту судової експертизи, сила ударів і ногою була порівнянна з ударом коня або зіткненням автомобіля. У 2017 році Харі був засуджений до двох років позбавлення волі з виправним терміном на десять місяців.
Під час справи Еверінка в суді також висувалися звинувачення в насильстві проти тодішньої колишньої дівчини Харі Рози. Хоча Роза не висувала звинувачень, текстові повідомлення, які вона надсилала подрузі, були використані як доказ.
За кар'єру Бадр провів 126 кікбоксерських поєдинків, у яких здобув 106 перемог (92 КО).
Нагадаємо, британський боксер Джон Куні потрапив до реанімації після бою, в якому нокаутом програв свій чемпіонський титул.