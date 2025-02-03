Natus Vincere дотисли Team Spirit і вийшли до півфіналу турніру IEM Katowice 2025

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) зустрілася з російським колективом Spirit (1) у матчі за вихід в плейоф на престижному турнірі з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь NAVI.

Перший раунд пройшов на карті Mirage – вона була вибором українського клубу. "Народжені перемагати" впевнено перемогли 13:8.

Другий раунд команди грали на мапі Dust2. Перша половина залишилася за Spirit – 7:5. Natus Vincere зрівнялися (11:11), але клатч краще провели опоненти, тому забрали свій пік з рахунком 13:11.

Десайдером стала карта Nuke. Українська команда розпочала вдалим спуртом – 4:0. Але після цього суперники прибрали контроль гри до себе. Все вирішилося в овертаймах. Команда Олександра Городенського двічі робила прикрі помилки, але все одно забрала матч – 16:14.

NAVI напряму вийшли до півфіналу турніру. Їхнім суперником буде колектив The MongolZ.

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Другий тур, 3 лютого

Spirit (-, 1) – Natus Vincere (Україна, 3) 1:2 (8:13 Mirage, 13:11 Dust2, 14:16 Nuke)

Турнір триває з 1 до 9 лютого. Команди змагатимуться за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere зупинилися за крок до фіналу турніру BLAST Bounty 2025 Season 1. В оновленому рейтингу HLTV "народжені перемагати" залишилися в трійці найкращих команд світу.