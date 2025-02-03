Син легенди Динамо перейде у Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 підсилиться захисником київського Динамо Олексієм Гусєвим.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Першу частину сезону Гусєв на правах оренди провів у луганські Зорі. Наразі з Динамо про оренду 19-річного гравця молодіжної збірної України домовився Металіст 1925.

Олексій – син легендарного ексгравця Динамо Олега Гусєва. Він грає на позиції правого захисника, також може діяти вище на фланзі. За першу команду поки не дебютував.

Торік Гусєв-молодший захищав кольори юнацької збірної України на Євро-2024. У кожному з чотирьох матчів фулбек відіграв по 90 хвилин та допоміг команді дійти до півфіналу турніру.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав Іллю Крупського. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.