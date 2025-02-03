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Циганков потрапив у старт Жирони на гру з Лас-Пальмасом

Руслан Травкін — 3 лютого 2025, 20:52
Циганков потрапив у старт Жирони на гру з Лас-Пальмасом
Віктор Циганков
Getty images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков розпочне гру 22-го туру Ла Ліги сезону-2024/25 проти Лас-Пальмаса у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Для Віктора це буде 11 матч у чемпіонаті Іспанії цього сезону. На його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.

У Лізі чемпіонів вінгер провів 5 поєдинків, але не відзначався результативними діями.

Жирона наразі посідає 10-те місце, набравши 28 очок за 21 матч. Лас-Пальмас за таку ж кількість поєдинків здобув 23 бали, що дозволяє посідати 15-ту сходинку. 

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, Барселона мінімально здолала Алавес.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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