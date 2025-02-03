Циганков потрапив у старт Жирони на гру з Лас-Пальмасом

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков розпочне гру 22-го туру Ла Ліги сезону-2024/25 проти Лас-Пальмаса у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба команди.

Для Віктора це буде 11 матч у чемпіонаті Іспанії цього сезону. На його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.

У Лізі чемпіонів вінгер провів 5 поєдинків, але не відзначався результативними діями.

Жирона наразі посідає 10-те місце, набравши 28 очок за 21 матч. Лас-Пальмас за таку ж кількість поєдинків здобув 23 бали, що дозволяє посідати 15-ту сходинку.

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, Барселона мінімально здолала Алавес.