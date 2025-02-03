Олімпійський чемпіон підкорив серце доньки мільярдера завдяки відео з лососем

23-річний легкоатлет Маркус Руут, який став олімпійським чемпіоном у десятиборстві, оголосив про свої стосунки з Дженні Спетален – донькою одного з найбагатших людей Норвегії. Але найбільше здивувала історія їхнього знайомства, яка почалася зовсім не з класичних жестів уваги.

Усе почалося з кумедного відео, яке Маркус виклав у соцмережах на Різдво. На записі він жартома лякав свою молодшу сестру шматком в’яленого лосося. Це відео випадково побачила Дженні, і їй настільки сподобався гумор спортсмена, що вона залишила коментар. А після цього – запросила його на каву.

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На перше побачення Маркус не прийшов із квітами чи шоколадом, як того можна було б очікувати. Натомість він приніс… той самий в’ялений лосось!

"Чи могло бути щось більш романтичне?" – з усмішкою згадує Дженні.

22-річна Дженні Спетален – не лише донька норвезького мільярдера Ойстейна Стрей Спеталена, власника елітної нерухомості в центрі Осло, але й популярна блогерка та тенісистка. Її Instagram-акаунт налічує понад 65 тисяч підписників.