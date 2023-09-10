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Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря, - репортер The Athletic

Репортер The Athletic відзначив гру Георгія Судакова
Сьогодні 11:53 384 0
Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря, - репортер The Athletic
#Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може стати наступним дорогим трансфером на вихід у складі "гірників".

Про це заявив репортер The Athletic Адам Крафтон.

"Судаков - це клас, йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем "Шахтаря", - написав Крафтон.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Англією в 5 турі відбору на Євро-2024.

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