Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря, - репортер The Athletic

Репортер The Athletic відзначив гру Георгія Судакова

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може стати наступним дорогим трансфером на вихід у складі "гірників".

Про це заявив репортер The Athletic Адам Крафтон.

"Судаков - це клас, йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем "Шахтаря", - написав Крафтон.

Sudakov is class. Just turned 21. Was v promising in Shakhtar's CL group stage last season and likely the next expensive cab off the rank at Shakhtar. — Adam Crafton (@AdamCrafton_) September 9, 2023

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