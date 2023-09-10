Судаков стане наступним дорогим продажем Шахтаря, - репортер The Athletic

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може стати наступним дорогим трансфером на вихід у складі "гірників".
Про це заявив репортер The Athletic Адам Крафтон.
"Судаков - це клас, йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем "Шахтаря", - написав Крафтон.
Sudakov is class. Just turned 21. Was v promising in Shakhtar's CL group stage last season and likely the next expensive cab off the rank at Shakhtar.— Adam Crafton (@AdamCrafton_) September 9, 2023
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