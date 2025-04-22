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ЮКСА після перемоги звільнила головного тренера: відомі деталі несподіваної відставки

Денис Шаховець, Микола Дендак — 22 квітня 2025, 18:38
ЮКСА після перемоги звільнила головного тренера: відомі деталі несподіваної відставки
Дмитро Чирикал зліва
ФК ЮКСА

Клуб Першої ліги України ЮКСА, яка бореться за вихід в Українську Прем'єр-лігу, звільнила головного тренера Дмитра Чирикала.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Джерела Чемпіона підтверджують цю інформацію. Також нам стало відомо, що президент команди Сергій Леснік запропонував фахівцю стати асистентом в новому тренерському штабі, проте Чирикал відмовився. Команду вже проінформували про відставку.

В оновленому штабі продовжать працювати Олександр Ломко та тренер воротарів Олександр Бандура. А новим головним тренером стане бразильський спеціаліст з Португалії Алоїзіо Пірес Алвес, який працював у Порту в штабі Жозе Моурінью та допоміг команді перемогти в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.

ЮКСА наразі посідає 6 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 26 очок за 17 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає на 12 балів. В останньому матчі ЮКСА перемогла Металіст.

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ФК ЮКСА

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