Все питання у тілі: семиразова олімпійська чемпіонка не знає, чи виступатиме на домашніх ОІ-2028
Сімона Байлз, яка сім разів ставала чемпіонкою Олімпійських ігор у гімнастиці, ще не вирішила, чи готуватиметься вона до змагань у США, які проходитимуть у 2028 році.
Слова 28-річної американки наводить The Athletic.
На рахунку Байлз одинадцять олімпійських медалей, сім з яких – золоті. Проте спортсменка не знає, чи зможе вона виступити на домашній Олімпіаді. Це питання закриється, коли вона зрозуміє, чи буде готове до цього її тіло.
"Я так багато досягля у цьому спорті. Для того, щоб я повернулася, для мене там має бути щось дуже цікаве. Ви скажете мені, що перспектива Ігор в Лос-Анджелесі захоплююча. І я буду там, чи то в якості учасника, чи то в якості глядача, я ще не вирішила.
2028 рік здається таким далеким. І моє тіло старіє. Я відчула це в Парижі. Після закінчення змагань я повернулася в містечко, сіла в ліфт, і мій організм буквально розвалився – мені було погано 10 днів. Тож, якщо чесно, я не знаю. Побачимо", – сказала Байлз.
На Олімпіаді 2024 року, які проходили в Парижі, Сімона Байлз виграла три золоті медалі та одну срібну.
Нагадаємо, що Байлз була визнана спортсменкою року на церемонії Laureus World Sports Awards.