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Все питання у тілі: семиразова олімпійська чемпіонка не знає, чи виступатиме на домашніх ОІ-2028

Олексій Погорелов — 22 квітня 2025, 18:52
Сімона Байлз
Сімона Байлз

Сімона Байлз, яка сім разів ставала чемпіонкою Олімпійських ігор у гімнастиці, ще не вирішила, чи готуватиметься вона до змагань у США, які проходитимуть у 2028 році.

Слова 28-річної американки наводить The Athletic.

На рахунку Байлз одинадцять олімпійських медалей, сім з яких – золоті. Проте спортсменка не знає, чи зможе вона виступити на домашній Олімпіаді. Це питання закриється, коли вона зрозуміє, чи буде готове до цього її тіло.

"Я так багато досягля у цьому спорті. Для того, щоб я повернулася, для мене там має бути щось дуже цікаве. Ви скажете мені, що перспектива Ігор в Лос-Анджелесі захоплююча. І я буду там, чи то в якості учасника, чи то в якості глядача, я ще не вирішила.

2028 рік здається таким далеким. І моє тіло старіє. Я відчула це в Парижі. Після закінчення змагань я повернулася в містечко, сіла в ліфт, і мій організм буквально розвалився – мені було погано 10 днів. Тож, якщо чесно, я не знаю. Побачимо", – сказала Байлз.

На Олімпіаді 2024 року, які проходили в Парижі, Сімона Байлз виграла три золоті медалі та одну срібну.

Нагадаємо, що Байлз була визнана спортсменкою року на церемонії Laureus World Sports Awards.

Олімпіада Олімпійські ігри Спортивна гімнастика США Сімона Байлз

Сімона Байлз

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