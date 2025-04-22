Все питання у тілі: семиразова олімпійська чемпіонка не знає, чи виступатиме на домашніх ОІ-2028

Сімона Байлз, яка сім разів ставала чемпіонкою Олімпійських ігор у гімнастиці, ще не вирішила, чи готуватиметься вона до змагань у США, які проходитимуть у 2028 році.

Слова 28-річної американки наводить The Athletic.

На рахунку Байлз одинадцять олімпійських медалей, сім з яких – золоті. Проте спортсменка не знає, чи зможе вона виступити на домашній Олімпіаді. Це питання закриється, коли вона зрозуміє, чи буде готове до цього її тіло.

"Я так багато досягля у цьому спорті. Для того, щоб я повернулася, для мене там має бути щось дуже цікаве. Ви скажете мені, що перспектива Ігор в Лос-Анджелесі захоплююча. І я буду там, чи то в якості учасника, чи то в якості глядача, я ще не вирішила. 2028 рік здається таким далеким. І моє тіло старіє. Я відчула це в Парижі. Після закінчення змагань я повернулася в містечко, сіла в ліфт, і мій організм буквально розвалився – мені було погано 10 днів. Тож, якщо чесно, я не знаю. Побачимо", – сказала Байлз.

На Олімпіаді 2024 року, які проходили в Парижі, Сімона Байлз виграла три золоті медалі та одну срібну.

Нагадаємо, що Байлз була визнана спортсменкою року на церемонії Laureus World Sports Awards.