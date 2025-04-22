Колишній суперник Бойка: Хочу стати професійним боксером

Англійський гравець у снукер Джо О'Коннор, який посідає 30 місце світового рейтингу, не виключив, що може дебютувати в професійному боксі.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Я все ще займаюся боксом, до чотирьох разів на тиждень і двічі джиу-джитсу. У мене є тренер. Ми проводимо індивідуальні заняття. Це більше технічна, а не спортивна складова. Я насправді не спарингую, тому що не хочу отримувати непотрібні травми або мати рани під оком, коли мене показуватимуть по телевізору.

Я не хочу хвалитися, але я думаю, що я занадто хороший для новачків у боксі, тому, можливо, треба вийти проти когось, хто тренується весь час.

Мені довелося б почати з аматорських боїв, але я хочу спробувати стати професіоналом. Було б дуже круто бути професіоналом у кількох видах спорту", – сказав 29-річний Джо.