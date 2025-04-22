Усик назвав фаворита матчу Шахтаря з Поліссям у Кубку України
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає Полісся фаворитом матчу проти Шахтаря у півфіналі Кубку України.
Цитує боксера пресслужба житомирського клубу.
"Очікування, що Полісся переможе. Мені здається, Шахтарю Полісся вже сниться. Але Шахтар це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази нічого не говорить.
Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: Шахтар дуже сильна команда", – розповів Усик.
Поєдинок за вихід у фінал турніру відбудеться у середу, 22 квітня, та пройде на "Центральному" стадіоні у Житомирі. Початок зустрічі запланований на 18:00.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Полісся, у прямому етері на сайті "Чемпіон".