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Усик назвав фаворита матчу Шахтаря з Поліссям у Кубку України

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 18:47
Усик назвав фаворита матчу Шахтаря з Поліссям у Кубку України
Олександр Усик
ФК Полісся

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає Полісся фаворитом матчу проти Шахтаря у півфіналі Кубку України.

Цитує боксера пресслужба житомирського клубу.

"Очікування, що Полісся переможе. Мені здається, Шахтарю Полісся вже сниться. Але Шахтар це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази нічого не говорить.

Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: Шахтар дуже сильна команда", – розповів Усик.

Поєдинок за вихід у фінал турніру відбудеться у середу, 22 квітня, та пройде на "Центральному" стадіоні у Житомирі. Початок зустрічі запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Полісся, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

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