Роналду лише третій. Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у історії
Майкл Джордан
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Легендарний баскетболіст Майкл Джордан очолив рейтинги найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.
Свою версію такого рейтингу склав Sportico.
За їхньою інформацією, в 2024 році Джордан заробив 300 мільйонів доларів, більшість з них – від компанії Nike. Сумарні доходи легенди НБА за кар’єру перевищили позначку в 3 мільярди. З урахуванням інфляції Джордан, який завершив кар’єру в 2003 році, заробив 4,15 мільярда доларів.
На другому місці розташувався гольфіст Тайгер Вудс, топ-3 замкнув зірковий футболіст Кріштіану Роналду.
Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у історії:
- Майкл Джордан (США, баскетбол) — $ 4,15 млрд.
- Тайгер Вудс (США, гольф) — $ 2,79 млрд.
- Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) — $ 2,23 млрд.
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 1,88 млрд.
- Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) — $ 1,85 млрд.
- Арнольд Палмер (США, гольф) — $ 1,82 млрд.
- Джек Ніклаус (США, гольф) — $ 1,75 млрд.
- Девід Бекхем (Англія, футбол) — $ 1,61 млрд.
- Роджер Федерер (Швейцарія, теніс)— $ 1,59 млрд.
- Флойд Мейвезер (США, бокс) — $ 1,52 млрд
Раніше Роналду очолив рейтинг найкращих форвардів у історії Ліги чемпіонів.