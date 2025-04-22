Роналду лише третій. Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у історії

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан очолив рейтинги найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.

Свою версію такого рейтингу склав Sportico.

За їхньою інформацією, в 2024 році Джордан заробив 300 мільйонів доларів, більшість з них – від компанії Nike. Сумарні доходи легенди НБА за кар’єру перевищили позначку в 3 мільярди. З урахуванням інфляції Джордан, який завершив кар’єру в 2003 році, заробив 4,15 мільярда доларів.

На другому місці розташувався гольфіст Тайгер Вудс, топ-3 замкнув зірковий футболіст Кріштіану Роналду.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у історії:

Майкл Джордан (США, баскетбол) — $ 4,15 млрд. Тайгер Вудс (США, гольф) — $ 2,79 млрд. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) — $ 2,23 млрд. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 1,88 млрд. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) — $ 1,85 млрд. Арнольд Палмер (США, гольф) — $ 1,82 млрд. Джек Ніклаус (США, гольф) — $ 1,75 млрд. Девід Бекхем (Англія, футбол) — $ 1,61 млрд. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс)— $ 1,59 млрд. Флойд Мейвезер (США, бокс) — $ 1,52 млрд

Раніше Роналду очолив рейтинг найкращих форвардів у історії Ліги чемпіонів.