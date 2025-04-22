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Роналду лише третій. Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у історії

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 18:33
Роналду лише третій. Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у історії
Майкл Джордан
Getty images

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан очолив рейтинги найбільш високооплачуваних спортсменів у історії.

Свою версію такого рейтингу склав Sportico.

За їхньою інформацією, в 2024 році Джордан заробив 300 мільйонів доларів, більшість з них – від компанії Nike. Сумарні доходи легенди НБА за кар’єру перевищили позначку в 3 мільярди. З урахуванням інфляції Джордан, який завершив кар’єру в 2003 році, заробив 4,15 мільярда доларів.

На другому місці розташувався гольфіст Тайгер Вудс, топ-3 замкнув зірковий футболіст Кріштіану Роналду.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів у історії:

  1. Майкл Джордан (США, баскетбол) — $ 4,15 млрд.
  2. Тайгер Вудс (США, гольф) — $ 2,79 млрд.
  3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) — $ 2,23 млрд.
  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 1,88 млрд.
  5. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) — $ 1,85 млрд.
  6. Арнольд Палмер (США, гольф) — $ 1,82 млрд.
  7. Джек Ніклаус (США, гольф) — $ 1,75 млрд.
  8. Девід Бекхем (Англія, футбол) — $ 1,61 млрд.
  9. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс)— $ 1,59 млрд.
  10. Флойд Мейвезер (США, бокс) — $ 1,52 млрд

Раніше Роналду очолив рейтинг найкращих форвардів у історії Ліги чемпіонів.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Майкл Джордан Тайгер Вудс

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