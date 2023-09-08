Арсенал та Пепе ведуть переговори про розірвання контракту

Пепе стане вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Форвард Арсенала Ніколя Пепе веде з лондонцями переговори щодо дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Очікується, що 28-річний француз покине команду на правах вільного агента. Його угода про співпрацю з Арсеналом розрахована до літа наступного року.

У минулому сезоні він виступав за Ніццу на правах оренди. У складі французької команди нападник забив 8 голів у 28 матчах.

Раніше повідомлялося, що Пепе повністю узгодив контракт з Трабзонспором.