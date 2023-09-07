Пепе повністю узгодив контракт з Трабзонспором

Джерело - Чемпіон.
Трабзонспор близький до трансферу Арсенала Ніколя Пепе.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони вже повністю узгодили контракт.
Перехід відбудеться найближчим часом.
Футболіст хотів продовжити кар’єру лише в Трабзонспорі, а не в Саудівській Аравії.
Contract terms fully agreed between Nicolas Pépé and Trabzonspor 🟣🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2023
Deal expected to be sealed soon as he only wanted Trabzon — no to Saudi. pic.twitter.com/3yu2jMmZW5
Повідомлялося, що Фенербахче веде з Арсеналом переговори щодо Жоржиньйо.
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