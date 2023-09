Пепе повністю узгодив контракт з Трабзонспором

Трабзонспор близький до трансферу Арсенала Ніколя Пепе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони вже повністю узгодили контракт.

Перехід відбудеться найближчим часом.

Футболіст хотів продовжити кар’єру лише в Трабзонспорі, а не в Саудівській Аравії.

Contract terms fully agreed between Nicolas Pépé and Trabzonspor 🟣🔵



Deal expected to be sealed soon as he only wanted Trabzon — no to Saudi. pic.twitter.com/3yu2jMmZW5