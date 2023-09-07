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Пепе повністю узгодив контракт з Трабзонспором

Сторони вже повністю узгодили контракт
Вчора 23:18 216 0
Пепе повністю узгодив контракт з Трабзонспором
#Арсенал (Лондон), #Пепе, #Трабзонспор

Джерело - Чемпіон.

Трабзонспор близький до трансферу Арсенала Ніколя Пепе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони вже повністю узгодили контракт.

Перехід відбудеться найближчим часом.

Футболіст хотів продовжити кар’єру лише в Трабзонспорі, а не в Саудівській Аравії.

Повідомлялося, що Фенербахче веде з Арсеналом переговори щодо Жоржиньйо.

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