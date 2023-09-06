Іммобіле стане новим капітаном збірної Італії

Чіро має найбільшу кількість матчів у складі "скуадри адзурри", яких виклав Спалетті

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті призначить форварда Чіро Іммобіле новим капітаном команди.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Підставою для такого рішення стало те, що Чіро має найбільшу кількість матчів у складі "скуадри адзурри" серед тих гравців, що викликані на вересневі матчі - 54.

Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма провів за збірну на 2 гри менше. Він стане заступником Іммобіле та вийде з капітанською пов'язкою, якщо Чіро не потрапить у старт.

Нагадаємо, Ярмоленко може повернутися у загальну групу збірної України.

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