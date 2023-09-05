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Американський інвестиційний фонд намагався придбати Торіно

Сьогодні 19:40 198 0
Американський інвестиційний фонд намагався придбати Торіно
#Торіно

Джерело - Tribuna.com.

Неназваний американський інвестиційний фонд був зацікавлений у придбанні італійського Торіно.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Контакти з Урбано Кайро, власником та президентом биків, підтримувалися кілька місяців, але нещодавно перемовини зайшли в глухий кут, чи поновляться вони в майбутньому - невідомо.

Кайро ніколи не виявляв особливого бажання продати туринський клуб, хоча й вислуховував пропозиції. Може знадобитися дуже велика пропозиція, щоб вмовити його продати команду, якою він володіє 18 років.

Точна цифра не називається, але можна припустити, що це близько 200 мільйонів євро, враховуючи склад та фінансову стабільність клубу.

Нагадаємо Торіно - 7-разовий чемпіон Італії (1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976) та 5-разовий володар кубка Італії (1936, 1943, 1968, 1971, 1993).

За останні 20 років команда тільки двічі грала в єврокубках у сезонах 2014/15 (дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи) та 2019/20 (вилетіла у плей-оф кваліфікації ЛЄ).

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