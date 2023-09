Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією

Гравці збірної Англії Джек Гріліш та Трент Александер-Арнольд не допоможуть команді у вересневих матчах відбору до Євро-2024.

Про це повідомляє Англійська федерація футболу.

Причиною цього є пошкодження футболістів.

Александер-Арнольд зазнав травми задньої поверхні стегна у матчі з Астон Віллою.

Через проблеми зі стегном за Англію також не зіграє півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш.

У зв'язку з цим до збірної було довикликано захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'є.

An update from the #ThreeLions camp, as @TrentAA and @JackGrealish withdraw following checks on injuries.



Speedy recovery, lads! 👊