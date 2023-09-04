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Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією

У збірну Англії було довикликано Кірана Тріпп'є
Вчора 22:53 311 0
Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією
#Александер-Арнольд, #Гріліш, #Тріпп'єр

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Англії Джек Гріліш та Трент Александер-Арнольд не допоможуть команді у вересневих матчах відбору до Євро-2024.

Про це повідомляє Англійська федерація футболу.

Причиною цього є пошкодження футболістів.

Александер-Арнольд зазнав травми задньої поверхні стегна у матчі з Астон Віллою.

Через проблеми зі стегном за Англію також не зіграє півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш.

У зв'язку з цим до збірної було довикликано захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'є.

9 вересня Англія зіграє з Україною, а 12-го - з Шотландією.

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