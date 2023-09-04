Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією

Джерело - Чемпіон.
Гравці збірної Англії Джек Гріліш та Трент Александер-Арнольд не допоможуть команді у вересневих матчах відбору до Євро-2024.
Про це повідомляє Англійська федерація футболу.
Причиною цього є пошкодження футболістів.
Александер-Арнольд зазнав травми задньої поверхні стегна у матчі з Астон Віллою.
Через проблеми зі стегном за Англію також не зіграє півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш.
У зв'язку з цим до збірної було довикликано захисника Ньюкасла Кірана Тріпп'є.
An update from the #ThreeLions camp, as @TrentAA and @JackGrealish withdraw following checks on injuries.— England (@England) September 4, 2023
Speedy recovery, lads! 👊
9 вересня Англія зіграє з Україною, а 12-го - з Шотландією.
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