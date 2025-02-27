Усик зберіг лідерство, Бівол обійшов Бетербієва в рейтингу P4P від The Ring
Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).
Список за 27 лютого опублікував журнал The Ring, який нещодавно викупив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх.
Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші.
Зауважимо, що в списку відбулися певні зміни. Так Дмитро Бівол, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.
Також чемпіон світу в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес обійшов володаря титулів WBC, WBA та WBO в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.
Рейтинг P4P від The Ring27 лютого
- (1) Олександр Усик (22-0, 14 KO)
- (2) Наоя Іноуе (28-0, 25 KO)
- (3) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)
- (5) Дмитро Бівол (23-0, 12 КО)
- (4) Артур Бетербієв (20-0, 20 КО)
- (7) Джессі Родрігес (20-0, 13 КО)
- (6) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO)
- (8) Джервонта Девіс (30-0, 28 КО)
- (9) Дзунто Накатані (28-0, 21 КО)
- (10) Девін Хейні (31-0, 15 КО)
Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.