Усик зберіг лідерство, Бівол обійшов Бетербієва в рейтингу P4P від The Ring

Володар поясів WBO, WBA, WBC в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерську позицію в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Список за 27 лютого опублікував журнал The Ring, який нещодавно викупив Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль-Шейх.

Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у травні 2024 року. Після того українець здолав британського боксера і в бою-реванші.

Зауважимо, що в списку відбулися певні зміни. Так Дмитро Бівол, який напередодні переміг Артура Бетербієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі, обійшов представника Канади з Росії.

Також чемпіон світу в другій найлегшій вазі Джессі Родрігес обійшов володаря титулів WBC, WBA та WBO в другій середній вазі Сауля Канело Альвареса.

Рейтинг P4P від The Ring

(1) Олександр Усик (22-0, 14 KO) (2) Наоя Іноуе (28-0, 25 KO) (3) Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) (5) Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) (4) Артур Бетербієв (20-0, 20 КО) (7) Джессі Родрігес (20-0, 13 КО) (6) Сауль Канело Альварес (62-2-2, 39 KO) (8) Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) (9) Дзунто Накатані (28-0, 21 КО) (10) Девін Хейні (31-0, 15 КО)

🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Gervonta Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



Who do you think deserves to be higher or lower ❓ — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025

27 лютого

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.