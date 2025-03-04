Збірна України фінішувала четвертою у жіночій естафеті юніорського ЧС

Збірна України зупинилась за крок від подіуму на жіночій естафеті чемпіонату світу з біатлону, посівши четверте місце.

На першому етапі бігла Ірина Шевченко, яка використала три додаткові патрони на вогневих рубежах та шостою передала естафету Поліні Пуцко.

Біатлоністка без промахів пройшла свій етап, завершивши свій виступ на проміжному третьому місці.

Валерія Шейгас склала достойну конкуренцію суперницям з Італії та Норвегії, проте змогла фінішувати лише на четвертому підсумковому місці.

ЮЧС-2025. Результати жіночої естафети:

1. Німеччина (1+7)

2. Норвегія (0+9) +20.8

3. Італія (0+5) +37.3

4. Україна (0+4) +51.4

Зазначимо, що о 16:00 розпочнеться чоловіча естафета в межах юніорського чемпіонату світу.

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