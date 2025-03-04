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У клубі Бущана протести через заборгованості в зарплатах

Микола Дендак — 4 березня 2025, 13:48
У клубі Бущана протести через заборгованості в зарплатах
Георгій Бущан
https://x.com/AlShababSaudiFC

Футболісти саудівського Аль-Шабаба відмовилися від проведення тренування через невиплату заробітної плати. Гравцям не платять вже три місяці.

Про це повідомляє місцевий Аrriyadiyah.

Зазначається, що заборгованість перед колективом сягає близько 40 мільйонів ріялів (10 млн євро). Керівництво обіцяло виплатити гроші перед грою проти Дамака, що відбулася 28 лютого, проте порушило обіцянку.

Тож у понеділок, 3 березня, команда влаштувала протест. Клуб намагався вирішити цю ситуацію, але у нього не вийшло.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Георгій уже зіграв 5 матчів за нову команду, в яких пропустив 10 м'ячів. В українця жодного поєдинку "на нуль".

Георгій Бущан скандал Аль-Шабаб

Георгій Бущан

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