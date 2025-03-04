ПСЖ пропонує Ньюкаслу трьох гравців за Ісака

ПСЖ націлився на лідера атак Ньюкасла та збірної Швеції Александера Ісака.

Про це повідомляє SportBible.

Як стверджує видання, чемпіони Франції хочуть влаштувати масштабний обмін. За Ісака ПСЖ готовий запропонувати трьох своїх гравців: вінгера Марко Асенсіо, а також двох нападників – Гонсалу Рамуша та Рандаля Коло-Муані. Останній на даний момент виступає за Ювентус на правах оренди.

Раніше повідомлялося про те, що Ньюкасл хоче отримати за Ісака 150 мільйонів євро. Трансферна вартість Асенсіо, Рамуша та Коло Муані сумарно оцінюється в 100 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку Ісака 22 гола та 5 асистів у 31 матчі за Ньюкасл у всіх турнірах. Його контракт із англійським клубом розрахований до літа 2028 року.