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Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах

Таким чином португалець обійшов Йозефа Бікана та Ференца Пушкаша
Сьогодні 12:34 220 0
Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах
#Кріштіану Роналду, #Аль-Шабаб

Джерело - Сайт Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Кріштіану Роналду відзначився дублем у матчі 4-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Шабаба (4:0).

Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Ці два м’ячі стали його 516-м та 517-м голами в національних чемпіонатах.

Таким чином португалець обійшов Йозефа Бікана та Ференца Пушкаша, в яких було по 515 голів, і став новим світовим рекордсменом за кількістю м’ячів у національних лігах. Нагадаємо, до переходу в Аль-Наср Роналду забивав у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

У Ліонеля Мессі наразі 496 голів, однак МЛС, де грає аргентинець не вважається національним чемпіонатом - у ньому виступають команди з США та Канади.

Нагадаємо, Роналду став найкращим бомбардиром арабської Ліги чемпіонів.

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