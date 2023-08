Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було

На цьому церемонія нагородження в Монако закінчується!

Ерлінг Голанд здобуває нагороду найкращому гравцю сезону 2022/2023!

Ключова гравчина Барселони Айтана Бонматі - найкраща футболістка сезону за версію УЄФА.

Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії, стала найкращою тренеркою року.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону УЄФА.

Легендарний Мірослав Клозе отримує президентську нагороду УЄФА за підсумками кар'єри.

Церемонія жеребкування на цьому завершується, але розпочинається церемонія нагородження найкращих гравців сезону від УЄФА.

Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів з Барселоною, Порту та Антерпеном!

Залишився лише четвертий кошик і усі групи будуть укомплектовані.

Переходимо до третього кошика, де знаходиться донецький Шахтар!

Тепер демонструють команди з другого кошика, які зараз дізнаються своїх суперників по груповому етапуЛЧ.

Після презентації регламенту нам демонструють команди, які знаходяться у першому кошику.

Джорджо Маркетті традиційно пояснить регламент проведення жеребкування.

Джо Коул та Ерік Абідаль допомагатимуть ведучим у проведенні жеребкування.

Демонструються найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував Манчестер Сіті.

