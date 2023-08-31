Головне
Визначились суперники Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:52 655
Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО
Сьогодні 21:11 344
Бех-Романчук стала шостою на етапі Діамантової ліги у Цюриху
Сьогодні 21:08 100
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було
Сьогодні 20:15 14722
Збірна України поступилась Хорватії на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:47 364
Гамільтон та Рассел продовжили контракти з Мерседесом
Сьогодні 15:19 292
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 14:15 1213
Металіст 1925 отримає нових власників та поїде на матч з Рухом
Сьогодні 13:52 563
Динамо зіграє з Оболонню, Шахтар - з Вересом: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 13:24 748
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 13:20 2000
Прямі трансляції

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було

Сьогодні 20:15 14722 0
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: Як це було
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Група A  Група B Група С Група D
Баварія Севілья Наполі Бенфіка
Манчестер Юнайтед Арсенал Реал Мадрид Інтер
Копенгаген ПСВ Брага Зальцбург
Галатасарай Ланс Уніон Берлін Реал Сосьєдад
Група E Група F Група G Група H
Феєнорд ПСЖ Манчестер Сіті Барселона
Атлетіко Мадрид Боруссія Дортмунд РБ Лейпциг Порту
Лаціо Мілан Црвена Звезда Шахтар
Селтік Ньюкасл Юнайтед Янг Бойз Антверпен

На цьому церемонія нагородження в Монако закінчується!

Ерлінг Голанд здобуває нагороду найкращому гравцю сезону 2022/2023!

Ключова гравчина Барселони Айтана Бонматі - найкраща футболістка сезону за версію УЄФА. 

Саріна Вігман, яка очолює збірну Англії, стала найкращою тренеркою року.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола - найкращий тренер сезону УЄФА.

Легендарний Мірослав Клозе отримує президентську нагороду УЄФА за підсумками кар'єри.

Церемонія жеребкування на цьому завершується, але розпочинається церемонія нагородження найкращих гравців сезону від УЄФА.

Зображення

Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів з Барселоною, Порту та Антерпеном!

Залишився лише четвертий кошик і усі групи будуть укомплектовані.

Переходимо до третього кошика, де знаходиться донецький Шахтар!

Тепер демонструють команди з другого кошика, які зараз дізнаються своїх суперників по груповому етапуЛЧ.

Після презентації регламенту нам демонструють команди, які знаходяться у першому кошику.

Джорджо Маркетті традиційно пояснить регламент проведення жеребкування.

Джо Коул та Ерік Абідаль допомагатимуть ведучим у проведенні жеребкування.

Демонструються найкращі моменти минулого розіграшу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував Манчестер Сіті.

Церемонія жеребкування незабаром розпочнеться:

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події. 

Процедура

  • У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф
  • Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА
  • Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії
  • Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

  • Кошик 1
  1. Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
  2. Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи)
  3. Барселона (Іспанія)
  4. Наполі (Італія)
  5. Баварія Мюнхен (Німеччина)
  6. Парі Сен-Жермен (Франція)
  7. Бенфіка (Прортугалія)
  8. Феєнорд (Нідерланди)
  • Кошик 2
  1. Реал Мадрид (Іспанія)
  2. Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Арсенал (Англія)
  5. Інтер Мілан (Італія)
  6. Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  7. РБ Лейпциг (Німеччина)
  8. Порту (Португалія)
  • Кошик 3
  1. Шахтар Донецьк (Україна)
  2. РБ Зальцбург (Австрія)
  3. Мілан (Італія)
  4. Лаціо (Італія)
  5. Црвена Звезда (Сербія)
  6. Брага (Португалія)
  7. ПСВ (Нідерланди)
  8. Копенгаген (Данія)
  • Кошик 4
  1. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  2. Селтік (Шотландія)
  3. Ньюкасл Юнайтед (Англія)
  4. Уніон Берлін (Німеччина)
  5. Ланс (Франція)
  6. Янг Бойз (Швейцарія)
  7. Галатасарай (Туреччина)
  8. Антверпен (Бельгія)

    Груповий етап

    32 команди утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

    Дати

    1-й тур - 19/20 вересня

    2-й тур - 3/4 жовтня

    3-й тур - 24/25 жовтня

    4-й тур - 7/8 листопада

    5-й тур - 28/29 листопада

    6-й тур - 12/13 грудня

    Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.

    Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

    Коментарі ()
    Популярне зараз
    Бешикташ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Бешикташ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1562
    Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 2000
    Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13358
    СК Дніпро-1 - Спартак - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій СК Дніпро-1 - Спартак - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1615
    Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 19572
    Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9499
    Рекомендуємо
    Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12371
    Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 53976 2
    Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50065 2
    У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2857
    Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23332
    Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321151 7