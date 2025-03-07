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Яремчук став найгіршим гравцем матчу Ліги Європи між Буде-Глімтом та Олімпіакосом

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 00:36
Яремчук став найгіршим гравцем матчу Ліги Європи між Буде-Глімтом та Олімпіакосом
Роман Яремчук
Getty Images

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук став найгіршим гравцем матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Буде-Глімта, який його команда програла з рахунком 0:3.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру форварда всього у 6,2 бали. Це найгірша оцінка серед усіх футболістів, які взяли участь у поєдинку.

Яремчук вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначився та був замінений на 59-й хвилині зустрічі.

Раніше свою оцінку за переможний матч проти Атлетика дізнався ще один український форвард Артем Довбик, який виступає за Рому.

З результатами перших матчів 1/8 фіналу ЛЄ можна ознайомитися у цій новині.

Буде-Глімт Олімпіакос Роман Яремчук Ліга Європи-2024/25

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