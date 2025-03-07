Яремчук став найгіршим гравцем матчу Ліги Європи між Буде-Глімтом та Олімпіакосом

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук став найгіршим гравцем матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Буде-Глімта, який його команда програла з рахунком 0:3.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру форварда всього у 6,2 бали. Це найгірша оцінка серед усіх футболістів, які взяли участь у поєдинку.

Яремчук вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначився та був замінений на 59-й хвилині зустрічі.

Раніше свою оцінку за переможний матч проти Атлетика дізнався ще один український форвард Артем Довбик, який виступає за Рому.

З результатами перших матчів 1/8 фіналу ЛЄ можна ознайомитися у цій новині.