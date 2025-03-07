Не вразив: Довбик дізнався оцінку за переможний матч Роми над Атлетиком у Лізі Європи

Український форвард Роми Артем Довбик отримав посередню оцінку за матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.

Портал SofaScore оцінив гру нападника у 6,8 балів.

Довбик вийшов у стартовому складі, результативними діями не відзначився і був замінений на Ельдора Шомуродова в середині другого тайму. Цікаво, що саме узбек приніс перемогу команді Раньєрі, забивши переможний м'яч (7,2 бали).

З результатами перших матчів 1/8 фіналу ЛЄ можна ознайомитися у цій новині.

Зазначимо, що український форвард забив 14 м'ячів та віддав чотири асисти у 35 матчах сезону-2024/25.

Раніше Довбик потрапив до символічної збірної 27 туру Серії А.