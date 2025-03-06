Мілан розгромно програв Фенербахче, Панатінаїкос не мав проблем із Реалом у 28 турі Євроліги
У четвер, 6 березня, програма 28 туру Євроліги продовжилася чотирма матчами, які пройшли в один час.
Баварія на своєму майданчику розгромила Црвену Звезду, яка недавно відзначилася зі знаком "мінус" у поєдинку проти Жальгіріса.
Литовці в свою чергу в клатчі не змогли врятуватися від виїзної поразки від Басконії, через що вони втратили шанс покращити своє становище в таблиці.
У той же час Мілан зганьбився за рідних трибун, програвши Фенербахче -24. А в останньому поєдинку Панатінаїкос доволі легко впорався із Реалом.
Євроліга – регулярний сезон
28 тур, 6 березня
Баварія – Црвена Звезда 100:82 (20:22, 32:15, 25:18, 23:27)
Басконія – Жальгіріс 66:65 (18:12, 20:18, 10:13, 18:22)
Мілан – Фенербахче 76:100 (19:24, 18:29, 19:23, 20:24)
Панатінаїкос – Реал 85:70 (24:13, 16:20, 23:20, 22:17)
Турнірна таблиця Євроліги
Завтра, 7 березня, відбудуться останні чотири гри цього туру: Анадолу Ефес – Віртус, АСВЕЛ – Маккабі, Олімпіакос – Партизан та Альба – Барселона.
Нагадаємо, що 28 тур Євроліги розпочався вчора, коли Париж видав непоганий матч проти Монако.