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Кастань перейшов із Лестера в Фулгем

Фланговий гравець збірної Бельгії залишиться в АПЛ
Сьогодні 19:26 190 0
Кастань перейшов із Лестера в Фулгем
#Лестер, #Фулгем

Джерело - sportarena.com.

Фулгем оформив трансфер флангового захисника Тімоті Кастаня, який раніше виступав за Лестер.

Про це повідомляє пресслужба Фулгема.

Сума трансферу офіційно не афішується. Бельгієць підписав контракт до літа 2027 з можливістю продовження ще на 12 місяців. Він виступатиме у лондонському клубі під номером 21.

27-річний Кастань, який може зіграти на обох флангах захисту, перейшов до Лестера з Аталанти у 2020 році. За Лис він встиг зіграти 112 поєдинків, забив 5 голів, віддав 8 результативних передач. Крім того, на його рахунку 33 матчі (2 голи + 3 асисти) за збірну Бельгії.

Лестер, чемпіон Англії 2016 року, за підсумками сезону 2022/23 вилетів в Чемпіоншип і був змушений розпродавати своїх лідерів. Клуб цим літом залишили захисники Чаглар Сьоюнджю, Джонні Еванс, Даніель Амарті та Райан Бертранд, півзахисники Джеймс Меддісон, Юрі Тілеманс та Нампаліс Менді, вінгери Тете, Айосе Перес та Харві Барнс.

Фулгем у третьому турі нового сезону зіграв на виїзді внічию (2:2) з Арсеналом і, набравши 4 очки, йде на 12-му місці в чемпіонаті Англії. 2 вересня Дачники вирушать у гості до Манчестер Сіті.

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