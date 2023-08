Інтер найближчим часом підпише захисника збірної Франції

Міланський Інтер найближчим часом підпише захисника Баварії та збірної Франції Бенжамена Павара.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Про трансфер сторони домовилися ще тиждень тому, але після цього Баварія блокувала перехід, оскільки не могла знайти заміну Павару. Сьогодні чемпіони Німеччини нарешті погодилися відпустити гравця.

Павар уже сьогодні вилетить до Мілана. Завтра він пройде медогляд і підпише контракт.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складе 30 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусів. У Баварії Павара, найімовірніше, замінить Трево Чалоба з Челсі.

