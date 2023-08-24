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Баварія назвала умову трансферу Павара в Інтер

Гравець близький до переходу в Інтер
Сьогодні 10:38 199 0
Баварія назвала умову трансферу Павара в Інтер
#Баварія, #Інтер, #Павар, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Захисник Баварії Бенжамен Павар, ймовірно, залишить клуб влітку.

Про це повідомляє Sky Germany.

Футболіста відпустять в Інтер, лише коли підпишуть йому заміну. Мюнхенці хочуть придбати центрбека, який здатен зіграти на правому фланзі. Серед варіантів - Луцгарел Гертрюйда з Феєноорда та оборонець Саутгемптона Армель Белла-Кочап.

Трансфер Гертрюйди обговорили 22 серпня, але дійшли висновку, що він не є основним кандидатом. Щодо Белли-Кочапа Баварія контактувала з Саутгемптоном, але поки невідомо, чи готові мюнхенці заплатити 20 млн євро.

Повідомлялося, що Павар хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

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