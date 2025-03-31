Поворознюк – про конфлікт з гравцями та ТЦК: Хотів їм допомогти з бронюванням, а вони вирішили втекти

Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився власною версією подій, які нещодавно стали епіцентром скандалу в українському футболі.

Про ці сенсаційні історії він поговорив в інтерв'ю своєму YouTube-каналу.

Цього місяця ексхавбек Інгульця Олександр Козак розповів, що Поворознюк вимагав від нього гроші за те, щоб футболіст отримав статус вільного агента.

Потім гравець поділився історією, як президент клубу з Петрового погрожував Михайлу Шершню відправкою до ТЦК. Це пізніше підтвердив сам ексодноклубник Козака.

Проте Поворознюк розповів, що футболісти не хотіли йти до воєнкомату, коли їм треба було оформлювати документи для виїзду на збори в Турречину.

"Футболісти всі живуть у Жовтих водах. Їх там постійно виловлював воєнкомат. Коли ми збиралися на збори в Туреччину, готували документи, до мене підходять і кажуть:"Олександре Григоровичу, ми не зможемо, бо в нас Козак, Шершень, Козиренко, Мельничук, Петько перебувають у розшуку". Я їм кажу: "Хлопці, у нас офіційна зарплата. Зараз вийшов закон, що якщо зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч, то всі будуть броньовані. Прийдіть у воєнкомат і станьте на облік, як положено. Я всім дам бронь". А вони подумали, що я їх хочу (здати)", – сказав Поворознюк.

Цікаво, що саме цю п'ятірку футболістів клуб виставив на трансфер минулої осені, при цьому перевівши їх до команди U-19.

На думку Поворознюка, з цього й почався конфлікт, про який тепер знає вся країна.

"І звідти почались проблеми. Один не прийшов на тренування, інший пішов з нього. У підсумку один футболіст приходить і каже мені: "Ми йдемо у Кудрівку. Їхній президент сказав, що все порєшає і нам не доведеться йти у воєнкомат".

За словами президента Інгульця, "найхитрішим" з цієї п'ятірки футболістів виявився саме Шершень, який привіз гроші, щоб його відпустили.

"Шершень із них був найхитрішим. Вони всі винні гроші: Петько, Козак. Шершень також був винний, але привіз мені 200 тисяч, попросив "открєпітєльну" і я йому підписав, він поїхав і грає в футбол".

Зараз Інгулець посідає передостаннє місце таблиці Української Прем'єр-ліги. Команда під керівництвом Василя Кобіна заробила 16 очок у 21 зіграному турі.

У стартовому матчі 22 туру чемпіонату України колектив з Петрового відібрав очки у Вереса, закінчивши поєдинок унічию.

Раніше Олександр Поворознюк заявив, що він не створюватиме жіночу команду, бо не розуміє, для чого вона потрібна.