Ні на що не вплине: гравець Манчестер Сіті підтримав думку Гвардіоли щодо провального сезону

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловив думку, що перемога в Кубку Англії ніяк не врятує сезон для його команди.

Слова 30-річного португальця наводить ESPN.

Вчора, 30 березня, "містяни" завоювали право зіграти в півфіналі турніру, здобувши вольову перемогу над Борнмутом Іллі Забарного.

Після матчу Сілва погодився зі словами свого тренера Жузепа Гвардіоли, який перед грою заявив, що цей сезон вже ніщо не врятує.

"Наші стандарти набагато вищі. Тож, звичайно, ми були б щасливі виграти Кубок Англії, але це не робить сезон хорошим.

На жаль, у нас були всі ці травми, всі проблеми в команді, які не допомогли. Але так, це все одно не виправдання.

Ми відповідальні за погані місяці, які у нас були. Ми не шукаємо собі виправдань. Ми повинні були виступити набагато краще. І відтепер те, що ми можемо контролювати, – це наші виступи, і сьогодні команда добре зіграла", – заявив Сілва.