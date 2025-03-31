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Ні на що не вплине: гравець Манчестер Сіті підтримав думку Гвардіоли щодо провального сезону

Олексій Погорелов — 31 березня 2025, 13:42
Бернарду Сілва
Бернарду Сілва
IMAGO

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловив думку, що перемога в Кубку Англії ніяк не врятує сезон для його команди.

Слова 30-річного португальця наводить ESPN.

Вчора, 30 березня, "містяни" завоювали право зіграти в півфіналі турніру, здобувши вольову перемогу над Борнмутом Іллі Забарного.

Після матчу Сілва погодився зі словами свого тренера Жузепа Гвардіоли, який перед грою заявив, що цей сезон вже ніщо не врятує.

"Наші стандарти набагато вищі. Тож, звичайно, ми були б щасливі виграти Кубок Англії, але це не робить сезон хорошим.

На жаль, у нас були всі ці травми, всі проблеми в команді, які не допомогли. Але так, це все одно не виправдання.

Ми відповідальні за погані місяці, які у нас були. Ми не шукаємо собі виправдань. Ми повинні були виступити набагато краще. І відтепер те, що ми можемо контролювати, – це наші виступи, і сьогодні команда добре зіграла", – заявив Сілва.

Кубок Англії залишився єдиною можливістю Манчестер Сіті закінчити цей сезон із трофеєм. У півфіналі команда Гвардіоли зіграє з Ноттінгем Форестом, який у свою чергу пройшов Брайтон.

Раніше стало відомо, що ще один українець може зіграти на клубному чемпіонаті світу 2025 року.

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