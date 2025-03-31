З'являється стратегія: Підручний порівняв роботу ФБУ під керівництвом Бринзака та Крулька

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів, які зміни він побачив у роботі Федерації біатлону України під керівництвом Івана Крулька.

Про це 33-річний українець поговорив в інтерв'ю Sport Express.

Крулько очолив ФБУ у листопаді 2022 року, замінивши на посаді її президента Володимира Бринзака, який очолював Федерацію з 1998 року.

На думку Підручного, вектор розвитку біатлону в Україні за Крулька помітно змінився.

"Так, звісно. І досить сильно. Він зовсім інший. Зміни полягають у тому, що нарешті з’явилась якась стратегія розвитку. При попередньому керівництві акцент робився лише на першу команду. На мою суб’єктивну думку, це й призвело до кризи у вітчизняному біатлоні. Тепер робляться певні кроки, щоб розвивати дитячо-юнацький спорт. У попередні ж десятиліття ми пам’ятаємо ким закривались місця в першій команді, звідки й з яких країн (Росія та Білорусь). Українці, які тоді потрапляли до збірної, з’являлись завдяки надбанням попередніх часів, а для розвитку нової молоді робилось дуже мало. Зараз з’являється стратегія і робляться кроки, щоб будувати фундамент", – сказав Дмитро.

Зазначимо, що Дмитро Підручний був опонентом Івана Крулька за посаду президента ФБУ. Біатлоніст балотувався у 2022 році, але, набравши 31 голос, він програв чинному президенту, який виграв з 58 голосами.

Раніше головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова заявила, що Дмитро Підручний готуватиметься до наступного біатлонного сезону з колишнім наставником команди.