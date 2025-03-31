Алонсо несподівано виступив проти повернення Формули-1 до двигунів V10

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо не хоче, щоб Формула-1 знову почала використовувати двигуни V10.

Слова 43-річного іспанця наводить Motorsport.

Нещодавно президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм висловив зацікавленість у тому, щоб "королева автоспорту" повернулася до використання цих двигунів.

Алонсо – єдиний гонщик зі стартової решітки, хто має досвід виступів у боліді з двигуном V10. І від цього більш несподівано, що він, на відміну від своїх колег, виступив проти повернення цих моторів. Проте в нього є для цього певні аргументи.

"Очевидно, що я люблю епоху V10 і V8 і звук тих болідів, за якими ми всі сумуємо. Зараз ми живемо в іншому світі. Технології розвинулися, і тепер у нас є неймовірно ефективні двигуни, які використовують близько третини пального, яке ми використовували раніше. Ми не можемо просто йти проти нашого часу і нашої гібридної ери. Ми не можемо забувати, наскільки ефективні машини зараз у порівнянні з минулим. Те, що ми маємо – це щось дуже позитивне", – сказав Нандо.

Раніше Девід Култхард поставив Макса Ферстаппена в один рядок з Айртоном Сенною та Міхаелем Шумахером.

Нагадаємо, що Шарль Леклер визначив одну проблему, через яку Феррарі страждає на старті сезону.