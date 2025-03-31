Дюрант може сформувати небезпечне атакувальне тріо в Сан-Антоніо

Побудова Сан-Антоніо навколо Віктора Вембаньями може продовжитися обміном зірки Фінікса Кевіна Дюранта.

Про це повідомляє ClutchPoints.

За інформацією джерела, серед персоналу ліги ходять чутки про можливий трейд дворазового чемпіона НБА до "шпор".

Сан-Антоніо має як драфтовий капітал, так і гравців, що допоможе команді організувати цей обмін, в результаті якого Кей Ді сформує атакувальне тріо з Вембаньямою та Де'Аароном Фоксом.

По ходу сезону з'явилася інформація, що Санз підуть у перебудову, якщо вони погано виступлять у постсезону. Проте з травмою Дюранта вони ризикують залишитися без участі в турнірі плей-ін. І саме з обміну Кевіна має початися побудова нової команди з Арізони.

Окрім Сперс, на 36-річного баскетболіста претендує низка клубів НБА, тому техасцям доведеться витримати потужну конкуренцію, якщо вони розраховують отримати гравця.