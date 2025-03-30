Рекордний політ Превца, Кубок світу для Чофеніга. Підсумки фіналу сезону в стрибках з трампліна

Стрибки з трампліна

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Планіца (Словенія), HS240, особистий польотний турнір

Субота, 29 березня

Планіца (Словенія), HS240, командний польотний турнір

Неділя, 30 березня

Планіца (Словенія), HS240, особистий польотний турнір

Домен Превц поставив масний знак оклику в сезоні

Сезон-2024/25 завершився максимально яскраво. В передостанньому офіційному стрибку зимової кампанії Домен Превц встановив новий рекорд світу – 254,5 метра. Словенець на 1 метр покращив попередній рекорд Штефана Крафта, який тримався впродовж 8 років.

Останніми роками журі Кубку світу вибрали доволі сумнівну стратегію: перманентне завищення розгону на рядових етапах і при цьому перестраховка на польотних трамплінах, що не давало спортсменам можливості поборотися за новий рекорд світу. Цієї неділі журі не відійшло від своєї лінії, тому не можна сказати, що цей рекорд він Превца назрівав – він був дуже несподіваним.

Попри встановлення рекорду світу, Домен заключний старт сезону не виграв. Після його стрибка судді знизили розгін для Анже Ланішека на одну сходинку, і словенець з набагато чистішим приземленням вперше в кар’єрі здобув перемогу в польотних змаганнях: на відміну від більшості партнерів по команді, Анже ніколи не тяжів до гігантських трамплінів.

Втім, вікенд у Планіці для Домена Превца все одно став тріумфальним. Перший особистий старт у п’ятницю виграв саме він, випередивши того-таки Ланішека всього на 4,3 бала. Та перемога дозволила Домену достроково забезпечити собі Малий кришталевий глобус (МКГ) у польотах, а в неділю він впевнено довів справу до перемоги в міні-багатоденці Planica 7.

При цьому, не можна сказати, що стрибки Превца-молодшого в Планіці були бездоганними. У нього раптово з’явилася нестабільність у польотній фазі, у більшості стрибків на "Летальніці" йому доводилося робити багато компенсаційних рухів для стабілізації свого положення в польоті. Складалося враження, що у Планіці Домен вирішив перейти на нові кріплення, і не зразу до них адаптувався.

Домен Превц Skijumping.pl

Рекорд світу та МКГ для Превца, перші два місця в обох особистих стартах – домашній фінал сезону для збірної Словенії вийшов майже ідеальним. Проте без ложки дьогтю в цій бочці меду не обійшлося. Йдеться про суботній командний турнір. У ньому не найкращим чином виглядав Тімі Зайц, проте слабкою ланкою збірної Словенії став не він, а Ловро Кос, який не вразив у першій спробі, а другу взагалі провалив, пролетівши всього 193 метри.

У підсумку словенцям довелося боротися не за перемогу з Австрією та Німеччиною, а за третє місце з поляками. Цю боротьбу підопічні Роберта Хрготи в підсумку впевнено виграли, проте третє місце – не той результат, на який розраховували господарі.

Перед фіналом сезону в Планіці залишалася інтрига в боротьбі за ВКГ, проте своєю невдачею в Лахті Ян Хьорль суттєво знизив свої шанси обійти Даніеля Чофеніга. І в Словенії дива не трапилося. Більше того, Чофеніг був сильнішим за свого партнера по команді, двічі посівши четверте місце, в той час як у Хьорля лише 8-й і 9-й результати. Перемогу в загальному заліку Кубку світу Даніель забезпечив собі ще в п’ятницю, в день, коли святкував свій 23-й день народження. Кращого подарунка важко придумати.

Даніель Чофеніг Skijumping.pl

В суботу Чофеніг і Хьорль разом зі Штефаном Крафтом і Мануелем Феттнером виграли командний турнір. Крафт у першому особистому турнірі замкнув топ-5, а в другому посів лише 12 місце. Міхаель Хайбьок у першому особистому старті фінішував 18-м, не відібравшись у командний турнір. Після цього Міхі вирішив не брати участі в фінальному особистому старті сезону, і в перерві між спробами здійснив свій прощальний стрибок у кар’єрі.

В суботньому командному турнірі попрощалася зі стрибками ще одна зірка – Маркус Айзенбіхлер. Німець у Планіці в цілому виглядав дуже сильно, в кваліфікації взагалі показав третій результат. Маркус мав хороші шанси відібратися в недільний фінал, проте провалив свою другу спробу в п’ятницю, відступивши з 11 місця на 28-ме. Для того, щоби кваліфікуватися в заключний старт сезону, в п’ятницю Айзенбіхлеру достатньо було посісти всього 17 місце.

В четверговій кваліфікації дуже вдало виступив не лише Айзенбіхлер, а й вся збірна Німеччини, яка забрала перші три місця. Виграв відбірковий раунд Андреас Веллінгер, а другим став П’юс Пашке. Після такого феєричного початку від команди Штефана Хорнгахера в Планіці можна було чекати чогось більшого, проте в будь-якому випадку Бундестім завершив сезон солідно.

Веллінгер у п’ятницю замкнув топ-6, а в неділю піднявся на подіум. П’юс Пашке не найкращим чином виступив у командному турнірі, проте в обох особистих потрапив у топ-10 – 10 і 6 місця. П’юс під кінець сезону явно вийшов із глибокого спаду форми, та й його дуже суттєва змінена техніка відштовхування з більш низькою траєкторією польоту на гігантських трамплінах працює значно краще, ніж те, як П’юс стрибав протягом майже всієї своєї кар’єри.

П'юс Пашке Skijumping.pl

28 березня свій день народження святкував не лише Чофеніг, а й асистент наставника збірної Польщі Мацей Мацюсяк, якому виповнилося 43 роки. І він свій подарунок також отримав: посаду головного тренера збірної Польщі. Томас Турнбіхлер свою посаду покинув, пропрацювавши три роки, хоча ще зовсім недавно президент Польського лижного союзу Адам Малиш висловлював йому повну довіру.

Вперше з 1991 року збірна Польщі змінює тренера перед олімпійським сезоном. Сумнівне рішення, і підстав вважати його таким більш ніж достатньо. По-перше – кандидатура самого Мацюсяка викликає сумніви. Ще в часи його роботи з резервом збірної Польщі до нього виникало дуже багато запитань.

По-друге – проблеми польських стрибків занадто глибокі та системі, щоби вирішити їх, просто замінивши головного тренера. А для усунення реальних причин кризи збірної Польщі й надалі не робиться нічого. І поява такого сумнівного і водночас бюджетного варіанту як Мацюсяк на посаді головного тренера збірної Польщі – ще один доказ проблем із фінансуванням стрибків у Польщі.

Самому Турнбіхлеру запропонували працювати з польськими юніорами, проте австрієць, схоже, збирається цю пропозицію відхилити – у нього є цікавіші варіанти продовження кар’єри.

Томас Турнбіхлер Skijumping.pl

Як би там не було, завершили цей сезон поляки досить непогано. У командному турнірі вони стали четвертими, зумівши навіть нав’язати Словенії боротьбу за місце на подіумі. В особистих стартах дещо розчарував Павел Вонсек, який двічі фінішував на підступах до топ-10. Натомість, у неділю приємно здивував Александер Жніщоль, який посів 7 місце.

Каміль Стох у п’ятницю став 14-м – повторення його найкращого результату в поточному сезоні. Невипадковість такого результату легендарний ветеран довів і в неділю, замкнувши топ-15. В четвер у кваліфікації він потрапив у топ-6 разом із Пьотром Жилою. Кваліфікація взагалі подарувала доволі несподівані результати: у топ-6 фінішували одразу четверо стрибунів, які нещодавно не відібралися до складів своїх збірних на командний турнір чемпіонату світу в Тронхеймі: Пашке, Айзенбіхлер, Жила та Стох.

Рьою Кобаясі у Планіці посів 3 і 5 місця. У загальному заліку лідер збірної Японії фінішував лише дев’ятим, перервавши свою вражаючу серію із 6 поспіль сезонів у топ-5 генеральної класифікації Кубку світу.

Збірна Норвегії й надалі змушена виступати резервним складом через відсторонення Маріуса Ліндвіка, Йоханна Андре Форфанга та компанії. І в четвер скандинави дуже гучно провалилися: жоден із норвежців не пройшов кваліфікацію. Таке зі збірною Норвегії трапилося вперше в історії. В неділю на фіналі сезону виступив Фредрік Віллумстад, який посів 24 місце.

Марусяк залишився без очок у Планіці

Виступ Євгена Марусяка на фінальному етапі в Планіці був під питанням до останнього. Минулого тижня лідер збірної України отримав розтягнення зв’язок гомілкостопа в результаті падіння на Континентальному кубку в Закопане. Попри пошкодження, Євген планував приїхати в Планіцу, взяти участь у тренуваннях і після цього вирішити, чи варто стартувати в змаганнях.

У підсумку Євген на старт вийшов, проте покинув Планіцу без жодного набраного очка. Марусяк посів 35 місце в п’ятничному турнірі та не відібрався на недільний фінал, де виступають лише 30 кращих у загальному заліку серед тих, хто заявився на етап. Шанси пробитися на фінал були: для цього потрібно було повторити свій особистий рекорд на Кубку світу, 11 місце.

Євген Марусяк Skijumping.pl

Важко сказати, чи міг би здоровий Марусяк показати такий результат, проте потрапити в очки в п’ятничному турнірі навіть травмованому Євгену було під силу: наприклад, кваліфікацію він пройшов якраз із 30-м результатом.

Від польотних етапів у Вікерсунді та Планіці українські фанати стрибків з трампліна очікували більшого, проте в цілому Марусяк видав найкращий сезон у історії вітчизняних стрибків. Про це говорять і цифри: у поточному сезоні в Кубку світу Євген набрав рекордні для себе 76 очок – майже стільки, скільки за всю попередню кар’єру разом взяту (78). А той героїзм, із яким Євген навіть травмованим стрибав на гігантському трампліні в Планіці, гідний окремих аплодисментів. Тепер – час заліковувати травми, відпочивати та готуватися до наступного, олімпійського сезону.

Що стосується другого номера збірної України, Віталія Калініченка, то він у Планіці навіть не зумів пройти кваліфікацію. Хоча класні виступи Віталія на Континентальному кубку в Закопане тиждень тому та 43 місце в другому тренуванні в Планіці давали приводи для оптимізму.

Загальний залік Кубку світу:

Кубок націй: