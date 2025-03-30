Карпати розгромили Чорноморець, Бруніньйо зробив хеттрик і віддав асист

Львівські Карпати розгромно перемогли одеський Чорноморець у виїзному матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. Найкращим гравцем зустрічі однозначно став нападник "левів" Бруніньйо. Ще в першому таймі він відзначився дублем: реалізував два пенальті.

На початку другого тайму форвард забив і втретє, а ще за шість хвилин віддав розкішну гольову передачу на Яна Костенка. 21-річний футболіст відзначився дебютним голом в УПЛ.

Чорноморець не зумів бодай раз відповісти Карпатам і опустився на останнє місце в турнірній таблиці. Карпати йдуть шостими та відстають від зони єврокубків на 5 очок.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

22 тур, 30 березня

Карпати (Львів) – Чорноморець (Одеса) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 41 Бруніньйо (пен.), 2:0 – 45 Бруніньйо (пен.), 3:0 – 50 Бруніньйо, 4:0 – 56 Костенко

Огляд матчу

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Бабогло, Жан Педросо, Стецьков, Альварес, Чачуа, Бруніньйо (Підлепенець 77), Очеретько (Танда 63), Ігор Невес (Краснопір 77), Костенко (Шах 63).

Чорноморець: Рудько – Бутко, Жаржу, Скиба, Раян, Когут (Габелок 61), Білошевський (Ракицький 76), Шевцов (Мустафаєв 61), Арсіч, Хобленко (Попов 71), Безбородько (Янаков 71).

Попередження: Костенко 22 – Ракицький 87

У наступному турі львівський клуб 7 квітня зіграє проти Полісся. Водночас Чорноморець 5 квітня прийматиме черкаський ЛНЗ.

Нагадаємо, у суботу, 29 березня, в межах 22 туру Української Прем'єр-ліги відбулося три матчі. Динамо перемогло Рух, Шахтар здолав Оболонь, а Олександрія була сильніше за Лівий Берег.