Якуб Меншик: Я збирався знятися з Мастерсу, мені пощастило, що суддя в цей час обідав

19-річний чех Якуб Меншик після перемоги над Новаком Джоковичем у фіналі Мастерсу в Маямі розповів, що збирався знятися зі змагань.

Про це повідомляє Tennis.com.

"Я хочу висловити величезну й особливу подяку одному з фізіотерапевтів ATP, Алехандро. За годину до мого першого матчу тут я вже тримав у руках папір, щоб знятися з турніру – у мене дуже боліло коліно. Мені просто пощастило, що суддя в цей час обідав. Я востаннє прийшов на процедуру, і він створив диво. Завдяки йому я вийшов на корт. Завдяки йому я зараз тут", – заявив на церемонії нагородження Меншик.

Молодий тенісист, який на момент старту турніру не входив до топ-50 найкращих тенісистів світу, здобув на Miami Open 7 перемог, у тому числі 3 – над представниками першої десятки.

Нагадаємо, що у фіналі Меншик на двох тай-брейках здолав легендарного серба Новака Джоковича.