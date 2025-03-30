Зворушливий сімейний фініш. Підручного на трасі чекав син з прапором України

Дмитро Підручний в естафетній гонці чемпіонату України фінішував з прапором, а синьо-жовте знамено йому на дистанції передав 5-річний син Володимир, який чекав батька обабіч змагальної траси.

Біля сина також перебувала дружина Дмитра, тренерка з біатлону Ольга Підручна.

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"Ternopil team без несподіванок фінішує на першому місці. Попереду кілька днів "закатки", а далі заслужений відпочинок! Але в думках я вже тримаю наступний сезон", – написав Дмитро в соцмережах.

Нагадаємо, для Дмитра це була єдина гонка на першості України. В одиночній змішаній естафеті, суперспринті та масстарті 33-річний лідер збірної України участі не брав.

Дмитро Підручний із родиною Facebook

Раніше Дмитро Підручний поділився світлинами з дітьми після його приїзду після завершення міжнародного сезону.

В ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" атлет розповідав, зокрема, й про спортивні уподобання дітей.

Зазначимо, чемпіонат України ТА біатлонний сезон загалом завершилися в Буковелі класичними естафетами. Золоті медалі здобула команда Тернопільської області, за яку виступає й атлет із Сумщини Антон Дудченко. А жіночі перегони виграла команда Києва.

Раніше легендарна біатлоністка Валентина Семеренко розповіла, як не змогла взяти прапор з рук сестри Віти під час переможної гонки на чемпіонаті світу 2015.