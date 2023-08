Евертон домовився з Удінезе щодо трансферу вінгера

Удінезе прийняв пропозицію Евертона щодо трансферу нападника Бету.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума трансферу має скласти понад 30 млн євро.

Гравець пройде медогляд сьогодні, 27 серпня.

Beto to Everton, here we go! Agreement in place for fee in excess of €30m but under €35m clause, as revealed earlier today 🚨🔵🇵🇹 #EFC



Beto will travel to Merseyside tonight in order to complete medical on Sunday.



Udinese accepted the proposal, now time for formal steps. pic.twitter.com/Uf1vcxTK26