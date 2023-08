Крістал Пелес та Манчестер Юнайтед домовилися про трансфер Гендерсона

Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес домовилися про трансфер голкіпера Діна Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27 серпня 26-річний англієць пройде медогляд в лондонському клубі.

Сума трансферу складе 20 мільйонів фунтів стерлінгів, включно з бонусами.

Dean Henderson to Crystal Palace, here we go! Agreement in place and medical to be completed today — permanent move from Man Utd 🔵🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CPFC



United to receive £20m package, add ons included. Sell on clause will be also part of the deal.



🇹🇷 Bayindir to Man Utd, soon. pic.twitter.com/wBONbUlhLH